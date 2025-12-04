Fransa’nın güneyindeki küçük bir yerleşim bölgesi, günlerdir turuncu-beyaz tekir bir kedinin yarattığı hukuki tartışmayı konuşuyor. Komşunun mülküne defalarca girdiği gerekçesiyle “suçlu” ilan edilen Rémi adlı kedi nedeniyle sahibi Dominique Valdès, 1.250 euro para cezasına çarptırıldı.

Yerel halk arasında kısa sürede “suçlu Rémi” takma adıyla anılmaya başlayan kedi, bölgenin adeta gündem konusu haline geldi.

Mahkeme kararı: Her kaçış başına 30 euro ek ceza

17 Ocak 2025 tarihli mahkeme kararına göre Valdès, kedisini kontrol altında tutmakla yükümlü. Hâkim, Rémi’nin komşunun bahçesine yeniden girmesi halinde her seferinde 30 euro ek ceza uygulanacağını bildirdi.

Bu karar, Fransa’da evcil hayvanların mülk sınırları ihlali nedeniyle sahiplerine verilen cezaların boyutu açısından dikkat çekti.

Şikâyetin nedeni: dışkı, pati izleri ve yorgan tartışması

Komşu tarafından sunulan şikâyet dosyasında kedinin yarattığı iddia edilen zararlar detaylı şekilde sıralandı. Dosyada;

Bahçeye dışkı bırakılması,

Henüz kurumamış sıva üzerinde pati izleri oluşması,

Komşunun yorganının üzerine işenmesi gibi maddeler yer aldı.

Bu iddialar mahkemenin cezayı onaylamasında etkili oldu.

Kedi sahibi: “Bu karar absürt, kediyi eve hapsetmek eziyet”

Karara sert tepki gösteren Dominique Valdès, ailesinin ve kedisinin haksız şekilde hedef gösterildiğini söyledi.

Valdès, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu absürt, gülünç ve üzücü. Adaleti sorguluyorum. Bir kediyi eve kilitlemek zorunda bırakılıyorum ve bu ona karşı bir eziyet. Kedi kapatılmak için yaratılmadı.”

Valdès ayrıca iddiaların kanıtsız olduğunu savunarak bölgede başka turuncu kedilerin de dolaştığını, sunulan fotoğrafların Rémi’yi kesin olarak işaret etmediğini öne sürdü.

Mahalle ikiye bölündü: “Rémi bizi rahatsız etmiyor”

Olay kısa sürede mahalleyi de ikiye ayırdı. Bazı komşular Valdès’e destek vererek “Bir kediyi evde tutmak imkânsız. Rémi beni hiç rahatsız etmiyor” şeklinde konuştu.

Bir başka komşu ise, üç metre yüksekliğinde duvar yapılması hâlinde bile kedinin tırmanarak geçebileceğini söyleyerek cezalandırmanın çözüm olmadığını savundu.

Hayvan hakları savunucularından uyarı: “Emsal olursa ciddi sorun çıkar”

Fransa’daki hayvan hakları örgütleri, kararın tehlikeli bir hukuki zemin oluşturabileceğini belirterek karara tepki gösterdi.

SPA Genel Direktörü Guillaume Sanchez, kararın hayvan sahiplenme konusunda caydırıcı sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar emsal olursa, insanlar hayvan sahiplenmekten çekinebilir. Kim sürekli ceza riskiyle kedi sahiplenmek ister?”

Yerel hayvan koruma derneği Chats Viassois Bessanais’in Başkanı Bernard Guigon ise Rémi’nin kısırlaştırılmış, saldırgan olmayan ve sakin bir kedi olduğunu belirterek “hayvanın haksız yere suçlandığını” dile getirdi.

Yeni duruşma Aralık ayında: Ceza katlanabilir

Tartışma henüz kapanmış değil. Valdès’in Aralık ayında yeniden mahkemeye çıkacağı belirtiliyor. Komşu, kedinin tekrar bahçeye girdiğini iddia ederek ikinci bir şikâyet daha sundu.

Bu kez mahkemenin 2.000 euro para cezası ve her kaçış için 50 euro ek ödeme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.