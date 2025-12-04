Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankırı’daki temaslarını tamamladıktan sonra Kırıkkale’ye geçti. Bakan Memişoğlu, Kırıkkale Valiliği önünde Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Sağlık Müdürü Osman Polat ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, Vali Makas ve heyetle bir araya gelerek kentin sağlık yatırımları ve genel durumu hakkında bilgi aldı.

“65’inci durağımız Kırıkkale”

Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında ziyaret ettikleri 65’inci ilin Kırıkkale olduğunu söyledi. Kentte sağlık hizmetlerinin uzun süredir nitelikli şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan, Kırıkkale’nin hem üniversite hastanesi hem de araştırma hastaneleriyle güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunun altını çizdi.

Kentte bugüne kadar 17 sağlık tesisinin tamamlandığını belirten Memişoğlu, Kırıkkale'nin Makine Kimya Endüstrisi’nin merkezi olması nedeniyle savunma sanayisi ile paralel şekilde ciddi üretim altyapısına sahip olduğunu dile getirdi.

Yerli sağlık teknolojilerine vurgu: “ASELSAN’dan cihazlarımızı teslim aldık”

Bakan Memişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanında son yıllarda hızla ilerlediğini vurguladı.

Memişoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye sağlık teknolojisi konusunda büyük bir yol katetmeye başladı. Savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık sanayisini de güçlendiriyoruz. Dün dijital röntgen cihazlarını ASELSAN’dan teslim aldık. İnşallah birçok cihazı, ilacı ve tıbbi malzemeyi yerli ve milli olarak üretmeyi hedefliyoruz.”

Bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı tarafından ortaya konan vizyonla uyumlu olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye’nin yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, sağlık bilimi ve teknolojisi üretebilen bir ülke olma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

“Hedefimiz sağlıklı bir toplum: Hastalık oluşmadan korunma modeli”

Konuşmasında önleyici sağlık hizmetlerini merkeze aldıklarını belirten Memişoğlu, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Memişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öncelikli hedefimiz sağlıklı Türkiye. İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığını koruduğu, bağımlılıklardan uzak durduğu, hareketli ve dengeli beslenen bir toplum oluşturmak istiyoruz. Bu sürece aile sağlığı merkezlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimizle destek vereceğiz.”

Bakan, vatandaşların hastalandığı durumlarda ise Türkiye’nin dünyanın en güçlü sağlık ordularından birine sahip olduğunu belirterek modern altyapı ve uzman kadrolarla hizmet verileceğini kaydetti.

Kırıkkale’de kapanan oturum: Sağlık yöneticileri bir araya geldi

Bakan Memişoğlu, programının sonunda basına kapalı olarak düzenlenen “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı”na katıldı. Toplantıda ilin sağlık yatırımları, ihtiyaçlar ve gelecek dönem planlamaları masaya yatırıldı.