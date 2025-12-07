Son Mühür- TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladığı haftada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1'lik yükselişle kapattı.

Endeks hafta içinde en düşük 10.870, en yüksek 11.201 seviyelerini gördü.

Endeksin yıllık getirisi ise 10.78 olarak kayıtlara geçti.

Yatırım araçları içinde bu yılın dikkat çeken adresi olan altın bu hafta da kazandırmaya devam etti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar ve çeyrek altın yüzde 1.21, Cumhuriyet altını ise yüzde 1.20 değer kazandı.

Çeyrek altın 9.695 TL'den işlem gördü.



Bu hafta ABD doları yatırımcısını üzenlerin başında geliyordu.

Dolar sadece yüzde 0,07 artarak 42,5150 liraya, avro ise yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta kazandıranların ilk sıralarında yer almayı başardı. Yatırım fonları yüzde 1,21, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları en çok kazandıran kalem oldu.