Son Mühür- Bu yılın asgari ücretiyle Ocak ayında 7.84 gram altın alabilen bir çalışan, Aralık ayında aynı ücretle sadece 3.85 gram altın alabiliyor.

Yüzde 50'ye yakın kaybı olan milyonlarca asgari ücretli, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti bekliyor.

Uluslararası yatırım kuruluşlarının Ankara'nın ekonomik çevrelerinden aldıkları kulis bilgileriyle yüzde 20'lik bir artış beklediğine dair raporlarına rağmen çalışanların beklentileri bu rakamın çok üzerinde.

Türk-İş ve DİSK'in açlık sınırının çok altında kalan asgari ücret için parti tabanlarının beklentilerini mercek altına alan Metropoll Araştırma'nın anket sonuçları belli oldu.

Hem iktidar hem muhalefet seçmeni...



15-21 Kasım tarihleri arasında 28 ilde, 1.328 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarında genel ağırlık artışın en az yüzde 50 artışla yeni asgari ücretin 33 bin 150 TL olması yönünde.



Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın açıkladığı rakamlara göre iktidardaki AK Parti seçmeni dahil asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış bekleyenler açık ara önde görünüyor.

Artışın yüzde 50 olması gerektiği yönünde görüş bildirenlerin CHP seçmeninde yüzde 85.3, İYİ Parti seçmeninde yüzde 82.4, MHP seçmeninde yüzde 68.6, DEM Parti seçmeninde yüzde 82.4 ve AK Parti seçmeninde yüzde 66.2 artış olduğu görülüyor.