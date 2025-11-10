Son Mühür/ Merve Turan - Seferihisar’ın tarımsal üretim geleneği, mitolojik mirası ve tarihi potansiyeli uluslararası bir başarıya dönüştü. Seferihisar Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Teos Bağ Rotası, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları arasında yer alan Iter Vitis ağına resmen kabul edildi.

Bu gelişmeyle Seferihisar, yalnızca bağcılığını değil, aynı zamanda tarih, kültür ve doğayla bütünleşen üretim kimliğini Avrupa platformuna taşımış oldu.

Dionysos’un topraklarında bir yolculuk

Antik Yunan mitolojisinde bağın, şarabın, tiyatronun ve sanatın tanrısı olarak bilinen Dionysos’un Anadolu’daki en büyük tapınağı Teos Antik Kenti sınırlarında yer alıyor. Dionysos’un kutsallığıyla yoğrulan bu topraklar, bağcılık geleneği ve kültürel derinliğiyle Teos Bağ Rotası’nı benzeri olmayan bir destinasyona dönüştürüyor.

İter Vitis nedir?

Iter Vitis — Avrupa Konseyi Bağ Rotası, üzüm ve şarabın insanlık tarihi boyunca taşıdığı kültürel, sanatsal ve ekonomik rolü görünür kılmayı amaçlayan, Avrupa Konseyi tarafından tescillenmiş bir kültür rotasıdır.

Bu ağ; İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Romanya, Gürcistan, Moldova ve Türkiye dahil birçok ülkeden oluşuyor. Teos Bağ Rotası’nın ağa dahil olması, Seferihisar’ın kültürel ve tarımsal değerlerinin uluslararası tanıtımında güçlü bir rol oynayacak.

“Seferihisar, Avrupa haritasında yerini aldı”

Teos Bağ Rotası’nın üyeliğini değerlendiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bunun sadece turizm değil, kültürel diplomasi açısından da tarihî bir adım olduğunu vurguladı: “Teos Bağ Rotası, Seferihisar’ın doğası, tarihi ve üretim kültürünün birleşiminden doğdu. Bu rota sayesinde bağcılığımızı, şarabımızı ve Dionysos’tan gelen mirasımızı Avrupa ile buluşturuyoruz. Artık Seferihisar yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da bağ rotalarından biri.”