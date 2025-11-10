TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, evinde Eskişehir Anadolu'yu 2-0 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşadı. Ligde üst üste yedi haftadır galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 8'e yükselterek tehlikeli düşme potasından çıkış yaptı ve moral tazeledi.

Levent Eriş döneminde ilk galibiyet

Takımın başına yeni geçen tecrübeli teknik direktör Levent Eriş yönetiminde ilk zaferine ulaşan Çoruhlu FK, elde ettiği 2-0'lık net skorla sadece galibiyet özlemine son vermekle kalmadı, aynı zamanda ligdeki konumunu da güçlendirdi. Bu önemli üç puan, Bornova 1877 ve Altay gibi rakiplerini geride bırakmasını sağladı.

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki tırmanışını sürdürerek 12. sıraya yerleşti. Bu başarı, takımdaki oyuncuların ve teknik heyetin üzerindeki baskıyı azaltırken, takımın geleceğe daha umutlu bakmasını sağladı. İzmir Çoruhlu FK, yakaladığı bu ivmeyi devam ettirerek ligin geri kalanında üst sıralara yaklaşmayı ve alt sıralardan kalıcı olarak uzaklaşmayı hedefliyor. Bu galibiyetin, takımın genel performansında bir dönüm noktası olması bekleniyor.