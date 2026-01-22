Son Mühür - “Paramparça”, “Zamparanın Ölümü” ve “Kupa Kızı ve Sinek Valesi” gibi parçalarıyla Türk rock müziğinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Sanatçı; çocukluk yıllarından kariyerine, aile ilişkilerinden günlük yaşamına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Babasını daha 2 yaşındayken kaybettiğini anlatan Teoman, çocukluğunda bir erkek figüründen yoksun büyüdüğünü söyledi. Bu eksikliği çizgi roman kahramanları ve müzik dünyasının ikonlarıyla tamamladığını belirten sanatçı, kendisi için erkek figürlerinin Zagor ve Elvis Presley olduğunu ifade etti

Teoman'ın samimi itiraflarda bulunduğu sözleri şu şekilde:

"Ürkek bir çocuk olarak yetişiyorsunuz. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor. 12-13 yaşlarında Elvis Presley gibi bir rock yıldızı olmaya karar verdim ve bunu çevreme söyledim"

''Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı''

"Annem 93 yaşında ve onu hala aşamadı. Hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden falan beni duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları 'Ay Teoman'ı çok seviyoruz' dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim"

''Kafe adam''

Gündelik hayatına dair de içten açıklamalarda bulunan Teoman, kendisini “kafe adam” olarak tanımladı. Sabah erken saatlerde kafeye gittiğini, mutfakta pek vakit geçirmediğini ve çoğunlukla dışarıda yemek yediğini anlatan sanatçı, evini ise daha çok yalnızca iş konuşmak üzere misafir ağırladığı bir yer olarak kullandığını söyledi.

''Evimi ergen evi sanabilirler''

Ev düzeninin alışılmışın dışında olduğunu söyleyen ünlü rockçı, "Evim hiç olgun bir insan evi değil. Yemek masası yok ama boks torbası var. Evin bana ait olduğunu bilmeyen biri burayı bir ergenin evi sanabilir" dedi.

Oldukça düzenli bir yaşam sürdüğünü ifade eden Teoman, kitaplarını konularına göre sınıflandırdığını, çoraplarını bile türlerine göre ayırdığını söyledi. Her gün kendine okuma listeleri hazırladığını belirten sanatçı, bu disiplinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.