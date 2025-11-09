TENMAK bünyesinde yürütülen 2,5 yıllık araştırma sonucunda geliştirilen 95 prototip ile her bitki türü için ideal olabilecek dikey tarım cihazları tasarlandı. Sistem sayesinde 20 farklı bitki türü, kontrollü üretim ortamında yetiştirilerek maksimum verim elde ediliyor.

Topraksız dikey tarım uygulamaları, iklim değişiklikleri ve doğal afetler gibi çevresel riskleri azaltırken, bitki yetiştiriciliğinde enerji, su, ışık ve sıcaklık gibi faktörlerin kontrollü kullanımıyla tasarruflu ve sürdürülebilir üretim imkânı sunuyor.

Sistemde verim iki katına çıkıyor

TENMAK NÜKEN Tarım ve Gıda Araştırmaları Grubu Ziraat Yüksek Mühendisi Aydın Ozan Çetintaş, 42 metrekarelik alanda 750 bitki yetiştirildiğini, sistemin yaklaşık 50-60 santimlik aralıklarla kurulduğunu ve 1500 bitkiye kadar çıkabileceğini söyledi. Çetintaş, köklere doğrudan ulaşan su ve gübre sayesinde bitkilerin daha hızlı verime ulaştığını ve geleneksel tarıma göre üretimin kısa sürede artırılabildiğini vurguladı.

Patent başvurusu yaptıklarını belirten Çetintaş, sistemin yerli PVC ve damla sulama borularıyla uyumlu şekilde üretildiğini ve böylece maliyetlerin düşürüldüğünü ifade etti. Sistemde çilek, marul, kuzu kulağı ve nane gibi 15 farklı ürün türü başarıyla yetiştiriliyor.

TENMAK NÜKEN Tarım ve Gıda Araştırmaları Grup Sorumlusu Dr. Kadriye Yaprak Kantoğlu ise kurumun nükleer teknikleri tarım ve gıda alanında uygulayan tek kurum olduğunu belirtti. Kantoğlu, çalışmaların uluslararası alanda eğitim ve araştırma iş birliği merkezi olarak kullanıldığını, Türkiye’nin tarım alanına önemli katkılar sağlandığını kaydetti.