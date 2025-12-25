Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, annesi için evde özel bir doğum günü organizasyonu hazırladı. Kutlamaya Aleyna'nın kardeşi Ayça Tilki de katıldı. Havva Öztel, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, kızlarına duyduğu sevgiyi dile getiren bir not düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri de Öztel'in yeni yaşını kutlayan mesajlar yayınladı.

"En Büyük Hediyem Kızlarım"

Kutlama sırasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Havva Öztel, duygusal bir mesaj kaleme aldı. 47 yaşına giren Öztel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, en büyük hediyem kızlarım… Varlıklarıyla hayatıma anlam katan canlarıma ve yanımda olup kalbime dokunan dostlarıma yürekten teşekkür ederim. Bana hissettirdiğiniz değer ve sevgi için minnettarım. İyi ki varsınız." Bu sözler, ailenin birbirine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dönemde imaj değişikliğine giderek sarı saçlarını koyu renge boyatan Aleyna Tilki, annesinin doğum gününde de yeni tarzıyla görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde bazı hukuki süreçlerle gündeme gelen ve adli makamlarca serbest bırakılan Tilki, bu süreçlerin ardından ilk kez annesinin doğum günü vesilesiyle neşeli bir şekilde kameralara yansıdı.

Havva Öztel Kimdir?

1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Aslen Trabzonlu olan Öztel, kamuoyunda ilk olarak kızı Aleyna Tilki'nin şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamasıyla tanındı. Kızının kariyer yönetiminde ve desteklenmesinde aktif rol oynayan Öztel, zamanla kendi sosyal medya kimliğiyle de ön plana çıktı.

İki çocuk annesi olan Havva Öztel'in, Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adında iki kızı bulunuyor. Eşi Mehmet Tilki'den 2017 yılında boşanan Öztel, yaşamını kızlarıyla birlikte İstanbul'da sürdürüyor. Sadece "ünlü annesi" kimliğiyle değil, müziğe olan ilgisi ve seslendirdiği şarkılarla da bilinen Öztel, zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaştığı performanslarıyla da adından söz ettiriyor. Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısını seslendirmesi gibi müzikal denemeleri, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.