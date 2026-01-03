Son Mühür - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nnun bankalara ilettiği yazıda, 1 Temmuz 2024’te 1500 liraya yükseltilen temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitinin, yaklaşık 1,5 yıl sonra yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre şifre girilmeden yapılabilecek işlem tutarı, 15 Ocak’tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Avrupa'da limit ne kadar?

Temassız ödemelerde şifre girilmeden yapılan işlemler için belirlenen üst sınır, dünyanın pek çok ülkesinde uygulanıyor. Uluslararası örneklere bakıldığında bu tutarın İngiltere’de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da ise 50 avro olduğu görülüyor. ABD’de ise bu konuda ortak bir limit bulunmuyor; bankalar şifresiz işlem sınırını kendi politikalarına göre belirliyor.