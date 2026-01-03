Son Mühür - Birçok kişi, kullanmadığı ya da limiti yüksek eski kredi kartını kapatmayı finansal bir düzenleme olarak görüyor. Ancak kredi notu hesaplanırken bankalar için en önemli kriterlerden biri, kredili ürünlerle olan geçmişin süresi. Yani sistem, bankalarla ne kadar zamandır çalıştığınıza bakıyor. Örneğin 15 yıldır açık olan bir kartı kapattığınızda, ortalama hesap yaşınız aniden düşüyor ve bu durum sizi sistemde daha az deneyimli bir müşteri konumuna çekiyor. Bunun sonucu olarak kredi notunuz kısa sürede aşağı yönlü hareket edebiliyor.

Eski kredi kartları genellikle yüksek limitlidir. Bu kartı kapattığınızda ise: Toplam kredi limitiniz belirgin biçimde düşer.

Diğer kartlardaki düşük tutarlı borçlar bile, toplam limite oranlandığında daha yüksek görünür.

Bu tablo, Findeks sisteminde sizi kısa sürede “yüksek borçlu” kategorisine taşıyabilir ve puanınızın riskli seviyelere gerilemesine neden olabilir. Uzmanlar ne öneriyor? Uzmanlara göre çözüm, kartı doğrudan kapatmak değil:

Limit devri talep edin: Bankanızdan eski kartta bulunan limiti aktif olarak kullandığınız karta aktarmasını isteyin.

Aidatsız seçeneğe geçin: “Kartımı kapatmak yerine aidatsız bir versiyona çevirmek istiyorum” demeniz çoğu zaman yeterli olur.

Ayda bir küçük harcama yapın: Hareketsiz kalan kartların otomatik kapanmaması için düşük tutarlı alışveriş yapıp ödemesini düzenli gerçekleştirin. Kritik uyarı Kartı kapatma konusunda yine de kesin karar verdiyseniz, bu işlemi kredi ya da konut kredisi planınızdan en az 6 ay önce gerçekleştirmeniz önerilir. Ayrıca iptal öncesinde karta bağlı biriken puanları, sigorta ve asistans gibi ek hizmetleri mutlaka gözden geçirin. “Kullanmadığınız kredi kartını kapatmayın: Tek hamlede kredi notunuz düşebilir” başlıklı haber, 02 Ocak 2026 tarihinde kaleme alınmış ve aynı tarihte güncellenmiştir.