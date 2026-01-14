Disney+'ın fenomen haline gelen drama dizisi Tell Me Lies, üçüncü sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Toksik ilişkiler, bastırılmış travmalar ve gençlik döneminin yıkıcı duygusal döngülerini cesurca ele alan dizi, bu kez daha karanlık ve daha karmaşık bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Lucy Albright ve Stephen DeMarco'nun tutkulu ama bir o kadar da yıkıcı ilişkisi, yeni sezonda beklenmedik dönüşlere sahne olacak.

Carola Lovering'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Meaghan Oppenheimer imzası taşıyan dizi, ilk iki sezonuyla dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Baird College kampüsünde geçen hikaye, sevgi ile manipülasyon, bağlılık ile bağımlılık arasındaki ince çizgiyi ustalıkla işlerken şimdi üçüncü sezonuyla yeni sorular sormaya hazırlanıyor.

Tell Me Lies 3. sezon ne zaman başlıyor?

Tell Me Lies'ın üçüncü sezonu 13 Ocak 2026 tarihinde ilk iki bölümüyle yayına girecek. Toplam 8 bölümden oluşan sezon, her hafta yeni bölümlerle devam edecek ve 24 Şubat 2026'da final yapacak. Türkiye'de dizi Disney+ üzerinden izlenebilecek.

Tell Me Lies 3. sezon bölüm takvimi

Yeni sezonun yayın takvimi şu şekilde belirlendi:

13 Ocak: 1. ve 2. bölüm

20 Ocak: 3. bölüm

27 Ocak: 4. bölüm

3 Şubat: 5. bölüm

10 Şubat: 6. bölüm

17 Şubat: 7. bölüm

24 Şubat: 8. bölüm (Final)

3. sezon konusu ne olacak?

Üçüncü sezon, Lucy Albright ve Stephen DeMarco'nun Baird College'da bahar dönemi için yeniden bir araya gelmesiyle başlıyor. Çift bu sefer her şeyin farklı olacağına dair sözler verse de geçmişin gölgesi peşlerini bırakmıyor. Lucy kendini istemediği bir skandalın ortasında buluyor.

Önceki sezonun yıkıcı sonuçları sadece bu ikiliyi değil, arkadaş çevrelerini de kendi karanlıklarıyla yüzleşmeye zorluyor. Kampüs genelinde yayılan sırlar giderek daha sert ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açıyor.

Tell Me Lies 3. sezon oyuncu kadrosu

Grace Van Patten ve Jackson White başrollerde Lucy ve Stephen karakterlerine hayat vermeye devam ediyor. Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook ve Alicia Crowder da dizideki rollerine geri dönüyor.

Yeni sezonda kadroya Iris Apatow dahil oldu. Apatow, büyük bir sır saklayan neşeli ama kırılgan bir üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Amanda karakterini canlandıracak. Costa D'Angelo ise Bree ile karmaşık bir geçmişi olan psikoloji yüksek lisans öğrencisi ve yarı zamanlı uyuşturucu satıcısı Alex rolüyle kadroya katıldı.

Tell Me Lies son sezon mu olacak?

Dizide Stephen'ın babası rolünü canlandıran Tom Ellis, Ağustos 2025'te verdiği bir röportajda üçüncü sezonun final sezonu olarak yazıldığını ima etti. Showrunner Meaghan Oppenheimer'ın hikayeyi bu sezonla sonlandırmak üzere kurguladığı belirtiliyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.