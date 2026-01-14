Dünyanın en prestijli uzay ve astronotik organizasyonlarından biri kabul edilen IAC, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Mühendislik, yapay zeka, uzay hukuku, biyoloji ve sosyoloji gibi pek çok disiplini bir araya getiren bu kongrede T3 Vakfı destekli gençler, hazırlayacakları akademik çalışmalarla Türkiye'yi temsil edecek.

T3 Vakfı Genç Araştırmacı Destek Programı nedir?

Genç Araştırmacı Destek Programı, T3 Vakfı tarafından gençlerin akademik üretim süreçlerini desteklemek ve uluslararası temsil kapasitelerini artırmak amacıyla başlatılan bir girişimdir. Program kapsamında katılımcıların akademik yazım, araştırma yöntemleri, proje geliştirme ve uluslararası bildiri hazırlama süreçleri sistemli biçimde destekleniyor.

Beş ana kategori altında yapılandırılan program şu disiplinleri kapsıyor: Bilim ve Keşif, Teknoloji, Uygulamalar ve Operasyonlar, Altyapı ile Uzay ve Toplum.

Genç Araştırmacı Destek Programı'na kimler başvurabilir?

Program, oldukça geniş bir katılımcı kitlesine açık tutuldu. Başvuru yapabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:

T3 Vakfı bursiyerleri ve gönüllüleri

TEKNOFEST yarışmacıları

Uzay alanında çalışmak isteyen lise öğrencileri

Üniversite ve lisansüstü öğrencileri

Yeni mezun gençler ve araştırmacı adayları

Teknoloji geliştirme alanına ilgi duyan tüm gençler

Program kapsamında hangi destekler sunuluyor?

Katılımcılara sağlanan destekler oldukça kapsamlı bir içerik sunuyor. Akademik makale yazımı ve dijital içerik üretimi eğitimleri, çevrim içi akademisyen buluşmaları, IAC deneyimine sahip gençlerle ilham ve tecrübe söyleşileri ile alan ve il bazlı mentorluk desteği bunların başında geliyor.

Bildirisi Uluslararası Astronotik Kongresi tarafından kabul edilen katılımcılara ise kayıt ücreti, konaklama ve ulaşım desteği sağlanacak.

Başvuru şartları ve son tarih

Eğitim Destek Programı başvuruları 24 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular T3 Vakfı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

T3 Vakfı bu programla gençleri yalnızca teknoloji üretiminde değil, akademik araştırma, bilimsel yayın ve uluslararası temsil alanlarında da destekleyerek sürdürülebilir ve güçlü bir bilim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.