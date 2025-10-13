Son Mühür / Merve Turan- Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İspanya sokaklarında bisiklet sürerken Selda Bağcan’ın şarkılarıyla keyifli anlar yaşadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören video, hem futbolseverlerin hem de müzik tutkunlarının beğenisini topladı.

Yapay zeka ile hazırlanan özel paylaşım

Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, sosyal medya hesabından Arda Güler’i konu alan yapay zekâ destekli bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, Arda Güler’in Real Madrid formasıyla yer aldığı görsel dikkat çekti ve takipçilerden yoğun ilgi gördü.

“Arda Güler sayesinde Real Madrid’liyim”

Ünlü sanatçı, gönderisine eklediği “Arda Güler sayesinde Real Madrid’liyim” notuyla beğeni topladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, futbolseverler arasında da konuşuldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Arda Güler’in Real Madrid’deki başarılı performansı Türkiye’de büyük gurur yaratırken, Selda Bağcan’ın sosyal medya paylaşımı yüzleri güldürdü. Kullanıcılar, “İki efsane bir karede buluştu” yorumlarıyla fotoğrafı yaygın şekilde paylaştı.