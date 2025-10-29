Teknoloji şirketi Noetix, insansı robot pazarına yeni bir oyuncu kazandırdı. Bumi adı verilen model, ev içi yardım, kişisel asistanlık ve eğitim amaçlı kullanım için geliştirildi. En dikkat çekici yönü ise 1.370 dolarlık satış fiyatı.

Bu fiyatıyla Bumi, Unitree, Figure ve Tesla gibi üreticilerin 6–7 bin dolarlık modellerine kıyasla daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kompakt Boyut, Temel Görevler

Yaklaşık 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında olan Bumi, küçük alanlara uyum sağlayacak biçimde tasarlandı. Yürüyebilen, dans edebilen ve basit görevleri yerine getirebilen robot; 48 voltluk batarya sistemiyle yaklaşık iki saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

Bumi, sesli komutlara yanıt verebilme özelliği sayesinde ev içinde kişisel yardımcı olarak kullanılabiliyor.

iPhone Fiyatından Daha Ucuz

Noetix’in hedeflerinden biri, insansı robotları daha geniş kullanıcı kitlesi ile buluşturmak. 1.370 dolarlık fiyat etiketinin, ABD’de 1.199 dolardan başlayan Apple iPhone 17 Pro Max modelinden bile düşük olması dikkat çekiyor. Türkiye’de vergilerle birlikte iPhone fiyatlarının 100 bin TL’yi aştığı düşünüldüğünde Bumi, maliyet açısından daha ulaşılabilir konumda.

Eğitime ve Günlük Yaşama Yönelik

Şirket, Bumi’nin özellikle ev kullanıcıları ve eğitim kurumları için tasarlandığını belirtti. Bu yaklaşım, robotun yalnızca ileri teknoloji gösterisi değil; pratik kullanım hedefiyle geliştirildiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, Noetix’in düşük fiyat politikası, insansı robot alanında yeni bir rekabet sürecini başlatabilir.

Kasım Ayında Tanıtılıyor

Bumi, Kasım ayında Çin’de düzenlenecek büyük teknoloji fuarlarında görücüye çıkacak. Noetix, robotu küresel pazara sunarak insansı robotların günlük hayatın bir parçası haline gelmesini amaçlıyor.

Sektör analistleri, erişilebilir maliyetlerin teknolojinin yaygınlaşmasında önemli bir eşik olabileceğini, Bumi’nin bu anlamda yeni bir sayfa açtığını değerlendiriyor.