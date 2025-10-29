Son Mühür- Chris Malachowsky, Curtis Priem ve Jensen Huang tarafından 1993'de kurulan teknoloji şirketi Nvidia aradan geçen 32 yılda dünyanın zirvesine yerleşmeyi başardı.

Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki şirketin hisseleri, CEO Jensen Huang'ın 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi ve ABD hükümeti için yedi süper bilgisayar inşa etmeyi planladığını açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,1 arttı.

Şirket, 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kripto para piyasasının değerini aştı...



5 trilyon dolarlık bir değerleme, Nvidia'nın piyasa değerinin tüm kripto para piyasasının piyasa değerini aşacağı ve Avrupa genelindeki Stoxx 600 endeksinin toplam değerinin yaklaşık yarısına eşit olacağı anlamına geliyor.

Şirket , temmuz ayında 4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak , modern piyasalarda nadiren görülen bir büyüme hızına imza atmıştı.

Şirketin çeyrek sonuçlarını 19 Kasım'da açıklaması planlanıyor.

Nvidia'nın H100 ve Blackwell işlemcileri, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Elon Musk'ın xAI'si gibi araçların arkasındaki çoğu büyük dil modeline güç veriyor.

