Son Mühür- Casusluk suçlamasıyla Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından TELE1 televizyonuna İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Yapılan açıklamada TELE1 Genel Yayın Yönetmeni olan Merdağ Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle soruşturmaya ilişkin birçok kez suç işlediği, kanalı fiilen kullandığı ve resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden suça karıştığı" gerekçe gösterilmişti.

Yeni Şafak'da bir dönem çalışan İbrahim Paşalı'nın kayyum olarak atandığı TELE1 televizyonunda el konulan kanalın sahibi olarak görülen Alp Yanardağ pazar günleri teknoloji programı yapıyordu.

Kayyum yönetiminde Alp Yanardağ'ın programının ekranlara geldiği görüldü.

Gazeteci Kenan Başaran,

''Kayyım atanan Tele 1’e ne zaman baksam bu program çıkıyor.

Trajik olan şu: Programın sunucusu Alp Yanardağ, kanalın sahibi.

Ama babası Merdan Yanardağ’a yöneltilen suçlama nedeniyle kayyım atandı.

102 yaşındaki Cumhuriyet rejimi mülkiyet hakkını ve suçta şahsiliği esas alır oysa!'' hatırlatmasında bulundu.