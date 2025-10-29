Son Mühür- Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve etik değerlerin sağlanması gerektiğini vurgulayan kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletilen resmi yazıda futbolun yapısal sorunlarına dair önerilerin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Kulüp ayrıca, 9 Şubat 2025’te oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ortaya çıkan şüpheli durumlara ilişkin hukuki girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

“Endişelerimiz haklı çıktı”

Galatasaray, açıklamasında bahse karıştığı iddia edilen hakemle ilgili geçmişte yaptıkları uyarıların haklılığının ortaya çıktığını vurguladı:

“Kulübümüze karşı takındığı tutumlarıyla tanınan hakemin, ‘bahis oynadığı’ iddiasıyla disipline sevk edilmesi, o dönemdeki endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir.”

“Türk futbolu köklü bir reforma muhtaç”

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbolunun Avrupa standartlarına ulaşabilmesi için kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç olduğunu belirtti. Adaletin tesis edilmesi için şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

“Futbolun her kademesinde adaletin sağlanması ve güvenin yeniden inşası için sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz.”

Üç başlıkta çözüm önerisi

Galatasaray, Türk futbolunun güvenilirliğini yeniden tesis etmek için üç temel adım önerdi:

Bağımsız Tahkikat Komisyonu kurulması: Federasyon, kulüpler ve tüm paydaşların katılımıyla, objektif bir inceleme organı oluşturulması.

Hakem atama sisteminin denetlenmesi: Atamaların objektif ve şeffaf biçimde yapılabilmesi için sistemin yeniden yapılandırılması.

Etik ilkelerin güçlendirilmesi: Medya ve kamuoyu ilişkilerinde etik standartların artırılması.

“Adil ve güvenilir futbol ortamı istiyoruz”

Galatasaray açıklamasını, Türk futbolunun geleceği adına iş birliğine açık olduklarını belirterek sonlandırdı:

“Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına, başta TFF olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliği içinde olmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”