Son Mühür- Samsun’un Vezirköprü ilçesi, gece yarısı meydana gelen orta şiddetteki bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Saat 00:20:48 sularında gerçekleşen deprem, başta Vezirköprü olmak üzere çevre ilçe ve köylerde de hissedilerek kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Uykuda yakalanan birçok vatandaşın sarsıntıyla birlikte dışarı çıktığı bildirildi.

Deprem yer yüzeyine yakın noktada gerçekleşti

AFAD Deprem Dairesi’nin teknik analizlerine göre sarsıntı, 41.11333 Kuzey enlemi ve 34.96083 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleşti. Depremin odak noktasının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olduğu saptandı. Uzmanlar, depremin yüzeye bu denli yakın bir noktada (sığ odaklı) meydana gelmesinin, hissedilme şiddetini artıran temel faktör olduğunu belirtiyor.

Saha taramaları ve hasar tespit çalışmaları başladı

Depremin hemen ardından bölgedeki yerel birimler ve güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Samsun Valiliği ve ilçe kaymakamlığı koordinasyonunda, köylerde ve ilçe merkezinde herhangi bir can kaybı ya da yapısal hasar olup olmadığına dair saha taraması başlatıldı. İlk belirlemelere göre bölgeden herhangi bir olumsuz ihbar gelmediği ancak ekiplerin tedbir amaçlı devriyelerini sürdürdüğü öğrenildi.