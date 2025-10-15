Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım ve teknoloji alanındaki atılımları, ülkeyi küresel yapay zeka (YZ) haritasında stratejik bir konuma taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finansman Ofisi (Invest in Türkiye) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerini düzenleyen KAOUN International iş birliğiyle hayata geçirilen GITEX Ai Türkiye Fuarı'nın ilk edisyonu, 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik, Türkiye’nin yerel YZ modellerini, yeni nesil teknoloji girişimlerini ve yeteneklerini küresel sermaye ile buluşturarak ülkenin yapay zeka ve yatırım potansiyelini maksimize etmeyi amaçlıyor.

Dubai'de kritik iş birliği imzası: GITEX GLOBAL ağının yeni durağı İstanbul

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları, umut vaat eden girişimler ve sektör liderlerinin bir araya geldiği GITEX GLOBAL 2025'in ikinci gününde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’den üst düzey temsilciler GITEX Ai Türkiye’yi İstanbul’da başlatacak ortaklık anlaşmasını resmiyete döktü. KAOUN International tarafından organize edilen etkinlik, Türkiye ve Avrasya coğrafyasındaki teknoloji liderlerini bir araya getirerek yapay zeka adaptasyonunu, yatırımları ve uluslararası ortaklıkları hızlandırmayı hedefleyen küresel bir platform olarak planlanıyor. 9-10 Eylül 2026 tarihleri arasında İFM'de gerçekleşecek olan GITEX Ai Türkiye, GITEX’in geniş küresel teknoloji ve yapay zeka ağına dahil olacak. Fuar, YZ’nın yanı sıra Siber Güvenlik, Finans Teknolojileri (Fintech), Oyun Sektörü, Bulut Bilişim ve Bağlantı teknolojileri gibi kapsamlı sektörler arası sergilere ev sahipliği yapacak. Ortaklık anlaşmasına GITEX’in küresel organizatörü KAOUN International CEO’su Trixie LohMirmand, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finansman Ofisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Gökhan Yücel ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun imza attı.

Türkiye'nin YZ ve yatırım potansiyeli küresel arenaya taşınıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finansman Ofisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Gökhan Yücel, GITEX Ai Türkiye ile ülkenin küresel YZ hareketinin merkezi olma misyonunu pekiştirdiğini dile getirdi. Yücel, Türkiye'nin güçlü teknolojik altyapısını ve yatırım cazibesini şu verilerle özetledi: "Ülkemizde 1.059 aktif Yapay Zeka girişimi, 1.300'den fazla sertifikalı Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 106 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yaklaşık 12.000 şirket bulunuyor. Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatımız 2024 itibarıyla 100 milyar ABD dolarını aşmış durumda. Sadece nitelikli doğrudan yabancı yatırım projeleri, 2024 yılında 10 milyar ABD dolarının üzerinde sermaye harcaması taahhüdü getirdi. GITEX Ai Türkiye’nin desteğiyle, İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu bu ivmeyi stratejik iş birliklerine, pilot projelere ve küresel ölçekte ticarileşebilir ürünlere dönüştürecektir.”

Ulusal teknoloji hamlesi küresel yetenekleri çekmeyi hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ulusal Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ise, lansmanın Türkiye’nin küresel teknoloji ve yapay zeka alanındaki yükselen rolünü kanıtladığını belirtti. Uzun, "Türkiye, farklı fikirlerin ve inovasyonun bir araya geldiği eşsiz bir bağlantı noktasıdır. Ulusal Teknoloji Girişimi olarak, Türkiye Tech Visa gibi küresel yetenekleri ülkemize çeken ve Turcorn 100 gibi gelecek vaat eden girişimlerin uluslararası alanda büyümesini destekleyen projelerle bu ilerlemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İş birliği ve pratik çözümler aracılığıyla, Türkiye'nin dünya genelindeki yapay zeka gelişimini şekillendirmede anlamlı bir rol oynadığı bir geleceğe katkıda bulunmaktan heyecan duyuyoruz," dedi. DWTC İcra Kurulu Başkanı ve KAOUN International CEO’su Trixie Loh Mirmand da Türkiye'yi, kültürlerin, fikirlerin ve fırsatların buluştuğu Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak nitelendirerek, GITEX’in en büyük YZ ağı ile Türkiye’yi dijital mükemmeliyette yeni bir sınır ötesi koridora dönüştüreceğini ve Türkiye ile Avrasya'nın YZ'nın küresel geleceğinde güçlü bir aktör haline geleceğini sözlerine ekledi. GITEX Ai Türkiye, Türkiye'nin teknolojik altyapısını bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan kritik bir organizasyon olacak.