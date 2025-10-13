Son Mühür- Yeşilçam'ın büyülü dünyasının bir parçası olan, sinemanın gerçek emektarlarından Fuat Onan yarım asrı aşan sanat yaşamına rağmen bugünlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor.

2007'de Sadri Alışık Sinema Ödülü'nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazanan, 2016'da başrol oynadığı Adalet filmiyle International Euro Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" ödülü kazanan Onan, uzun sanat yaşamına rağmen sigortasız çalışma şartları nedeniyle bugün emekli olamayan bir emekçi olarak hala ekmek savaşı veriyor.



Hacer Foggo'dan çağrı...



Fuat Onan'ın içinde bulunduğu şartların kötülüğünü yakından bilen Hacer Foggo,

''Sevgili arkadaşlar , Çiçek Abbas filmiyle tanıdığımız Muavin Niyazi yani Fuat Onan zor zamanlar geçiriyor.

“Fikret Bey” Filmi ile Sadri Alışık Sinema En İyi Oyuncu ödülünü almıştı. 73 yaşında ama emekli değil. Sinema-Tv sektöründe sosyal hakları, telif hakları verilmeyen sanatçılardan yalnızca biri. Yıllarca sigortasız çalıştırıldı, hakları için mücadele etti. Şimdi çok zor koşullarda bir bodrum katta yaşıyor.'' hatırlatmasında bulundu.