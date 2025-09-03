CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitingin bu haftaki adresi, Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu halkına seslenen Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu meydan korkuyu evde bıraktı!"

Zeytinburnu halkını selamlayarak sözlerine başlayan Özgür Özel, "Kötülükte el yükseltiyorlar, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki, biz kararı alır kayyumları atarız, CHP'yi susturur, sindiririz. Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun. Ey Erdoğan, bu meydana bir bak bakalım, bu meydan korkuyu evde bıraktı. Zeytinburnu meydanı 19 Mart darbecilerine, kayyumculara, kayyumdan medet umanlara, kayyum meraklılarına en iyi cevap bu meydan.

En iyi cevap bu meydan. Marifet, marifet hiç ezilmemek bu dünyada. Ama biçimine getirip de ezerlerse güzel kokmak. Kekik misali, lavanta çiçeği misali, fesleğen misali, ıtır misali, İsa misali, Tonguç misali, Yunus misali, Ekrem misali güzel kokmak mesele." ifadelerini kullandı.

"Bir gider bin geliriz!"

Kararlılık mesajı veren Özel, "Birileri, birileri arkadaşlarımızı ezmeye çalışa dursun, ezilse de güzel kokanlar, pis kokmayanlar, bünyelerinde kiri, pisliği, kötülüğün ne kokusunu, ne kendisini bulundurmayanlarla birlikteyiz biz. Oysa karşımızda elleri kirli, zihni kirli, bahtı kirli, geçmişi kirli, yarını kirli bir çete var. Onlara karşı elbette korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Ekmeği bol eyledik biz. Acıyı bal eyledik. Sıratı yol eyledik. Öyle geldik bugüne. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Bizi ezmek kurtuluş mu? İşte, işte İstanbul'un iradesiyle, sizlerin iradesiyle seçilen il başkanımız burada." dedi.

"Bu vicdansızlığa teslim olmayacağız!"

"Bu yargı çetesi Türkiye'yi kirli bir yola soktu. Artık kimsenin mazbatasının bir garantisi yok. Kazanılan seçimin önemi yok. Eldeki belgenin önemi yok. Bir asliye hukuk mahkemesini ikna eden bugüne kadar İstanbul İl Kongresi'ne ve kurultayımıza dokuz kere asliye hukuklarda tedbir talep ettiler. Dokuz hakim bu aşamada tedbir demek karar demektir. Yanlış iştir deyip bu talepleri reddetti. 10'cusunu buldular. Kendi istedikleri kumpası kurdular.

Ama Türkiye'de seçim hukukunu serbest seçimleri askıya aldılar. Tehdit altında olan ben sosyal medyadan paylaşım yapan arayarak bizle düşüncelerini ileten muhalefet partilerinin her bir sayın genel başkanına şükranlarımı sunuyorum. Ancak tehdit altında olan sadece muhalefet partileri değildir. Topyekün çok partili rejimdir. Seçimli yarışlardır. Karşımızda kaybedince gitmeyen, yetkiyi gasp eden, hukuku gasp eden, demokrasiyi gasp eden bir rejim vardır. Bu vicdansızlığa teslim olmayacağız."