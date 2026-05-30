Kocaeli’nde tek katlı evde yangın çıktı; itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde müstakil tek katlı evde çıkan yangına anında müdahale edildi.

Alevler bir anda müstakil evi tamamen sardı

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşandı. Saatler 23.00’ü gösterirken Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 729. Sokak’taki tek katlı müstakil evde çıktı. Evi saran alevleri fark eden S.İ. ile oğlu E.İ., dışarı çıktı. S.İ ve oğlu E.İ.’nin yangın durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri cansiperane mücadele verdi

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye erleri, tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonunda alevler kontrol altına alındı ve yangın büyük mücadele sonunda söndürüldü.

Yangın sonunda ev resmen küle döndü

İtfaiyenin alevleri söndürmesinin ardından yangının ağır bilançosu da ortaya çıktı. Yangın nedeniyle tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Tek katlı evde yangının neden çıktığı henüz bilinmezken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.