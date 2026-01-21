Son Mühür - Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Aston Villa maçı öncesi Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının en dikkat çeken anı ise Tedesco’nun Anderson Talisca ile yaşadığı eğlenceli anlar oldu.

Tedesco'dan boy şakası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında Anderson Talisca’nın boyuna gönderme yaparak samimi ve eğlenceli görüntüler oluşturdu. Deneyimli teknik adamın esprili tavırları dikkat çekti. Fotoğraf çekimi sırasında parmak uçlarına kadar çıkan Tedesco, 1.90 metre boyundaki Talisca’ya yaklaşmaya çalıştı. İkili arasında geçen bu anlar, basın mensupları ve izleyenleri güldürdü. Toplantıda yaşanan bu neşeli diyalog ve görüntüler, Fenerbahçe’deki olumlu havayı da ortaya koydu.