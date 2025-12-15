Son Mühür- Kolon kanseriyle verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı Manisa’da derin üzüntüye neden oldu. Genç yaşta yaşamını yitiren Durbay’ın ardından kent genelinde taziye mesajları paylaşılırken, geçmişe uzanan bir kare yeniden gündeme geldi.

1997’de Koldere’de çekilen fotoğraf dikkat çekti

Manisa’nın Koldere Mahallesi’nde 1997 yılında çekilen ve ilkokul çağındaki çocukların yer aldığı bir fotoğraf, Durbay’ın vefatının ardından yeniden paylaşıldı. Fotoğrafta çocukların taşıdığı “Çocuk yurdun temelidir” yazılı pankart öne çıktı. Söz konusu kare, Durbay’ın çocukluk ve gençlik yıllarına uzanan yaşam yolculuğunu simgeleyen bir belge olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet vurgusu yeniden hatırlandı

Gülşah Durbay’ın geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmada dile getirdiği, “Cumhuriyet, bir kız çocuğunun köyünden çıkıp belediye başkanı olmasıdır” sözleri de bu fotoğrafla birlikte yeniden gündeme geldi. Koldere’den başlayıp belediye başkanlığına uzanan bu yaşam öyküsü, birçok kişi tarafından Cumhuriyet’in sağladığı fırsat eşitliğinin somut bir örneği olarak yorumlandı.