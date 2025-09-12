Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren “köprü ve otoyollar satılıyor” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

DMM, “Otoyol ve köprülerin satışı hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

4046 sayılı kanun hatırlatıldı

Açıklamada, bu uygulamanın mevcut hükümete özgü olmadığı vurgulanarak, 1994’te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı hatırlatıldı.

Orta Vadeli Plan’daki özelleştirme gelir hedefinin de mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden elde edilecek gelirleri kapsadığı ifade edildi.

“Satış” iddiası dezenformasyon

DMM, sürecin satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, “Köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan ‘satış’, ‘vatandaşa yük’, ‘peşkeş’ gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedeflemektedir” denildi.