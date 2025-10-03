UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Nice’i 2-1 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmayı TRT Spor’a değerlendirdi.

“Takım karakterini gösterdi”

40 yaşındaki teknik adam, alınan galibiyetin önemine vurgu yaparak, “Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın ortaya koyduğu karakter, öz güven ve saha içi pozisyon anlamında gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan da mutluyum. Herkes hazır ve anın içinde. Bu da güzel bir gösterge” dedi.

“İstikrarı geliştirmek gerekiyor”

Bir önceki maçın 11’iyle sahaya çıktıklarını hatırlatan Tedesco, “Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmek zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir maç oynuyoruz, bu yüzden aynı 11’le sahaya çıkamayız” ifadelerini kullandı.

Asensio ve kulübeden katkı

Asensio’nun sağlık durumuna da değinen Tedesco, “Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca iyi bir performans sergiledi. Onun yerine giren oyuncular da katkı sağlamak için hazırdı. Bu çok önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyor” şeklinde konuştu.

“Güven, güven, güven!”

Futbolun en önemli unsurunun güven olduğunu vurgulayan Tedesco, “Her oyuncunun katkı verebileceğine güveniyoruz. Takım içinde güven ortamı oluştuğunda başarı kendiliğinden geliyor. Güven, güven, güven!” sözleriyle konuşmasını noktaladı.