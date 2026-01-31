Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iç talebi dengelemek ve parasal sıkılaşma sürecini desteklemek amacıyla Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limit artışlarına yönelik yeni bir düzenleme yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, limit büyümesi %2’yi aşan bankalar ek yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.

Limit artışına "Zorunlu karşılık" engeli

Merkez Bankası’nın "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"de yaptığı değişiklikle birlikte, bankaların tüketicilere tanımladığı KMH (ek hesap) limitlerindeki artış hızı mercek altına alındı. 27 Mart 2026 tarihinden itibaren başlayacak uygulamada, sekiz haftalık periyotlarla yapılacak hesaplamalarda limit büyümesi %2’nin üzerinde olan bankalar, bu aşan tutar kadar Türk Lirası cinsinden "bloke" zorunlu karşılık tesis etmek zorunda kalacak.

Düşük kullanımlı limitler risk altında

Düzenlemenin bankalar üzerindeki maliyet baskısını artırması beklenirken, sektör temsilcileri bankaların bu ek yükümlülükten kaçınmak için strateji değişikliğine gidebileceğini belirtiyor. Özellikle görselde yer alan uyarıda da dikkat çekildiği üzere; bankalar, toplam limit büyümesini %2 sınırının altında tutabilmek adına, kendisine limit tahsis edilmiş ancak bu limiti hiç kullanmayan veya çok az kullanan müşterilerin limitlerini düşürme veya iptal etme yoluna gidebilir.

Uygulama takvimi ve muafiyetler

Yeni düzenleme, 2026 yılının sonuna kadar geçerli olacak şekilde tasarlandı. Hesaplamalar sekiz haftada bir cuma günleri itibarıyla yapılacak ve şartları sağlayan bankalar için tesis süreci 52 hafta boyunca devam edecek. Ancak Merkez Bankası, limit büyüklüğü belirli bir seviyenin altında kalan küçük ölçekli bankaları bu uygulamadan muaf tutma yetkisine de sahip olacak.

Piyasalara mesaj: Kredi genişlemesine geçit yok

Ekonomistler, bu hamleyi kredi kartı ve KMH gibi "kolay erişilebilir" borçlanma kanallarını kontrol altında tutma çabası olarak yorumluyor. KMH limitlerindeki agresif artışların durdurulmasıyla, hem enflasyonla mücadelede iç tüketimin sınırlanması hem de bankacılık sistemindeki risklerin minimize edilmesi hedefleniyor.