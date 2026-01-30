Son Mühür- ABD yönetimindeki kritik görev değişimi sinyalleri, küresel finans piyasalarında adeta bir tsunami etkisi yarattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed’in direksiyonuna Kevin Warsh’ı getirme kararı, hafta başından bu yana zirve yarışında olan değerli metallerde sert bir kırılmaya yol açtı. Perşembe günü filizlenen geri çekilme hareketi, bu adaylık ilanıyla birlikte yerini panik satışlarına bırakırken, emtia piyasaları son yılların en büyük değer kayıplarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Fed adaylığı Ons Altını tepe taklak etti

Haftanın ilk dört işlem gününde 5 bin 590 dolar seviyesine kadar tırmanarak rekor kıran ons altın, Kevin Warsh isminin telaffuz edilmesiyle birlikte sert bir irtifa kaybına uğradı. Gün içerisinde yaklaşık yüzde 12 oranında eriyen sarı metal, 4 bin 710 dolar seviyelerine kadar çekilerek 20 Ocak 2026’dan bu yana en zayıf görünümünü sergiledi. Analistler, Trump’ın bu hamlesinin dolar endeksini yukarı taşıdığını ve bu durumun altın üzerindeki satış baskısını kontrol edilemez bir noktaya taşıdığını belirtiyor.

Gümüş piyasasında yüzde 33’lük rekor kayıp

Altındaki kan kaybı gümüş cephesinde çok daha dramatik bir boyuta ulaştı. Hafta içinde 121,64 dolarla tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan gümüş, günlük bazda yüzde 33 gibi devasa bir düşüş kaydederek 75 dolar sınırına geriledi. Yatırımcıların güvenli limanlardan hızla uzaklaştığı bu süreçte, gümüşün sergilediği bu negatif volatilite, emtia piyasalarındaki risk iştahının ne denli azaldığını gözler önüne serdi. Türkiye iç piyasasında ise gümüşün gram fiyatı akşam saatlerinde 110 TL seviyelerine kadar sarktı.

Piyasalardan 2,5 trilyon dolar silindi

Değerli metallerdeki bu ani çöküşün küresel ekonomiye faturası oldukça ağır oldu. Son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen yoğun satışlarla birlikte, altın ve gümüş piyasalarından yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir varlık buharlaştı. Bu devasa rakamın, neredeyse tüm kripto para piyasasının toplam hacmine eşdeğer olması, sarsıntının boyutunu kanıtlar nitelikte. Türkiye’de de yatırımcının gözdesi olan gram altın, güne 7 bin 500 lira civarında başlamasına rağmen, küresel dalgalanmanın etkisiyle 6 bin 600 lira sınırına kadar gerileyerek yerel piyasada şok etkisi yarattı.

Sert düşüşün arkasındaki üç temel dinamik

Standard Chartered Bank Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper’a göre, yaşanan bu mali depremi sadece siyasi isimlerle açıklamak yetersiz kalıyor. Cooper, piyasalardaki bu "mükemmel fırtınanın" üç ana unsurun birleşmesiyle oluştuğuna dikkat çekiyor: Güçlenen doların yarattığı baskı, reel getiri beklentilerindeki değişim ve teknik destek seviyelerinin birer birer kırılması. Uzmanlar, yüksek seviyelerden gelen kar realizasyonlarının teknik satışlarla birleşmesi sonucu, piyasanın kendi içinde bir temizlik sürecine girdiğini vurguluyor.

