Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iç piyasadaki kredi genişlemesini dengelemek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek adına stratejik bir düzenlemeye imza attı. Banka, hem yabancı para kredilerindeki büyüme ivmesini yavaşlattı hem de bireysel tüketicilerin sıkça kullandığı kredili mevduat hesaplarına (KMH) yönelik ilk kez resmi bir büyüme kısıtlaması getirdi.

Döviz cinsi kredilerde genişleme alanı daraltıldı

Ekonomi yönetiminin piyasa dengelerini koruma vizyonu çerçevesinde, yabancı para cinsinden kullandırılan kredilere yönelik uygulanan sıkılaştırma politikası bir üst aşamaya taşındı. Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere dayalı analizler sonucunda, döviz kredilerindeki mevcut hareketliliğin kontrol altına alınması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, daha önce sekiz haftalık periyotlar için yüzde 1 olarak uygulanan artış tavanı, yüzde 0,5 seviyesine çekilerek yarı yarıya düşürüldü. Söz konusu düzenleme, bankaların döviz bazlı kredi verme kapasitelerini daha sıkı bir sınır içerisine alarak döviz piyasasındaki olası oynaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kredili Mevduat Hesapları için tarihi sınır

Düzenlemenin en dikkat çeken unsurlarından biri ise bireysel bankacılık tarafında yaşandı. Tüketicilerin günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandığı kredili mevduat hesapları (KMH), ilk kez doğrudan bir büyüme limitine tabi tutuldu. TCMB, kredi kartı ve KMH kanalındaki harcama dinamiklerini izleyerek, bu hesaplardaki limit artışlarına sekiz haftalık dönemler itibarıyla yüzde 2’lik bir üst sınır getirdi. Bu hamle, tüketim talebini yönetmek ve hanehalkı borçlanma hızını sürdürülebilir bir seviyede tutmak adına atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Makro ihtiyati çerçevede istikrar vurgusu

Alınan bu kararların arka planında, finansal sistemdeki risklerin minimize edilmesi ve kredi büyümesinin dezenflasyon süreciyle uyumlu hale getirilmesi yatıyor. Merkez Bankası'nın açıklamasında, piyasadaki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli görüldüğü takdirde ilave sıkılaştırıcı adımların atılabileceği mesajı verildi.