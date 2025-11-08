Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen üç dijital ödeme platformunun lisanslarını iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre İninal, Payfix ve Aypara artık elektronik para ve ödeme hizmeti sunamayacak.

Ne olmuştu?

Mart 2025’te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda, dijital ödeme sistemleri üzerinden bahis gelirlerinin aktarımında aracılık yapıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İninal, Payfix ve Aypara şirketlerinin yönetimi TMSF’ye devredilmiş, platformların mali kayıtları ve para transferleri incelemeye alınmıştı.

Bugün yayımlanan TCMB kararıyla birlikte, bu üç şirketin ödeme lisansları tamamen iptal edildi ve faaliyetleri durduruldu. Kullanıcı varlıklarının ise TMSF denetiminde tasfiye sürecine alınması bekleniyor.

Bu adım, Türkiye’nin finans sisteminde yasa dışı bahis ve kara para trafiğini engellemeye yönelik attığı en güçlü adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.