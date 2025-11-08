Selanik’te 1881 yılında dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev, 4 yıl süren restorasyon sürecinin ardından tamamlandı. TİKA tarafından yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir–Tanzim Projesi kapsamında 315 metrekarelik üç katlı yapı, Atatürk’ün çocukluk yıllarına tanıklık eden 1953 düzenine uygun biçimde yeniden tefriş edildi.

Restorasyon kapsamında iç ve dış mekândaki ahşap imalatlar birebir yenilendi, elektrik tesisatı tamamen değiştirildi. Sandık odası ve hamam özgün hâline kavuşturuldu, bahçe duvarları ve taş kaplamalar elden geçirilerek binanın tarihsel dokusu korundu.

Binin üzerinde eser Selanik’e taşındı

Çalışmalar yalnızca yapının mimari restorasyonu ile sınırlı kalmadı. Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler restore edildi. Toplamda: 14 eser, 1 Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya, 1.005 kitap

14 Ekim 2025’te diplomatik kargoyla Selanik’e gönderildi.

Yeni sergileme düzeniyle ev, ziyaretçilere özgün bir Türk evi atmosferi sunacak. Yapının bodrumu “Evin Tarihçesi”, orta katı “Etnografik Sergi”, üst katı ise “Atatürk’ün Selanik Yılları” temasıyla düzenlendi.

Kültürel diplomasi vurgusu

Proje, hem Türkiye’nin tarihine sahip çıkan bir kültürel restorasyon çalışması hem de uluslararası kültürel diplomasi örneği olarak değerlendirildi. Tarihi yapı, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle kapılarını yeniden açacak.

Bakan Ersoy: “Artık sadece bir müze değil”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk–Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'ni kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından özgün hâline kavuşturduk. Binin üzerinde eseri yenileyerek yeniden Selanik’e taşıdık. Bu yapı, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak.” Ersoy, Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde açılacak yapının, hem Türkiye’nin tarihine hem de ortak kültürel mirasa ışık tutacağını vurguladı.