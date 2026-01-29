İş görüşmeleri ve işe başladıktan sonraki ilk aylarda çalışanların performansı belirli kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Kariyer danışmanı Eric Lowell’in analizine göre yöneticiler ve ekipler yeni çalışanı değerlendirirken üç temel soruya odaklanıyor.

Lowell’in aktardığına göre yöneticiler, “Bu kişi işini hakkıyla yapabilir mi, burada kalmak istiyor mu ve onunla çalışmak kolay mı?” sorularına net yanıt arıyor. Bu sorulara olumlu karşılık veren çalışanların kariyer yolculuğunda daha hızlı ilerlediği belirtiliyor.

Yeterlilik çalışan hakkında ilk izlenimi oluşturuyor

Uzmanlara göre yeterlilik yalnızca teknik bilgi anlamına gelmiyor. Çalışanın verilen işi doğru, eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi, sorumluluk alması ve beklentileri doğru yönetmesi bu başlık altında toplanıyor.

Yöneticiler çoğu zaman sadece gerçek performansa değil, algılanan performansa da bakıyor. Toplantılardaki duruş, projelerdeki ilerleme ve iş teslim disiplininin çalışan hakkında güçlü bir kanaat oluşturduğu ifade ediliyor. Bu nedenle işi yapmak kadar doğru sunmak da önem taşıyor.

Katılım ve inisiyatif kariyer sürecini etkiliyor

Katılım, çalışanın ekibin hedeflerine aktif şekilde katkı sunması anlamına geliyor. Toplantılara hazırlıklı katılmak, mesajlara zamanında dönüş yapmak ve gerektiğinde sorumluluk üstlenmek önemli görülüyor.

Uzmanlara göre geç dönüşler, toplantılarda sessiz kalmak ya da görevlerden uzak durmak çalışan hakkında isteksiz algısı oluşturabiliyor. Bu durum performans iyi olsa bile kariyer ilerlemesini yavaşlatabiliyor.

Uyumluluk ekip içindeki dengeyi belirliyor

Uyumluluk ise ekip içinde güven veren ve birlikte çalışılması kolay bir profil ortaya koymak anlamına geliyor. Saygılı iletişim, iş yerinin yazılı olmayan kurallarına uyum ve doğru ilişkiler kurmak bu sürecin temel unsurları arasında yer alıyor.

Uzmanlar uyumluluğun yapay davranış anlamına gelmediğini, kişinin bulunduğu ortama doğal şekilde adapte olmasının beklendiğini vurguluyor. Doğru iletişim kuran çalışan ekip içinde daha kolay kabul görüyor ve sürec içinde daha hızlı ilerliyor.

Değerlendirme süreçleri herkes için aynı işlemiyor

Analizde, iş dünyasındaki değerlendirme süreçlerinin her çalışan için aynı şekilde işlemediği de belirtiliyor. Cinsiyet, kültürel farklılıklar, isim ya da sosyoekonomik geçmiş gibi unsurların algıyı etkileyebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre sistem zaman zaman kusurlu işlese de bu üç kriteri bilmek, çalışanların kendilerini daha doğru konumlandırmasına ve kariyer planlarını daha bilinçli yönetmesine yardımcı oluyor. Bu üç başlık, çalışanların iş hayatındaki konumunu degerlendiriliyor ve kariyer sürecinde belirleyici rol oynuyor; sürec içinde fark yaratan ayrıntılar çoğu zaman gözden kaçan küçük adımlarda gizli kalabiliyor.