Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, kadrosunu güçlendirmek üzere toplam 780 daimi işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, noter kurası ile 346 ve sözlü sınavla 434 pozisyon olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Kurumun resmi ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanarak iş arayanlara duyuruldu.

İki farklı yöntemle toplam 780 personel takviyesi

TCDD, iş yerlerinde belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesiyle istihdam edilecek 780 personelin alım sürecini başlattı. Adaylar, meslek gruplarına göre farklı değerlendirme yöntemlerine tabi tutulacak. Bu kapsamda:

346 işçi alımı, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

434 işçi alımı ise adayların mesleki bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla düzenlenecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır.

Kura ile alınacak meslek grupları

Noter kurası ile işe alınacak 346 personel, demir yolu sektörünün kritik pozisyonlarında görevlendirilecek. Bu alım kapsamında işe alınacak ana meslekler şunlardır:

Vinç operatörü,

Demir yolu hattı bakım-onarımı,

Raylı sistemler sinyalizasyon bakım-onarımı,

Makine bakım-onarımıcısı,

Elektrikçi,

Kaynakçı (Oksi Gaz ve Elektrik),

Tezgah operatörü,

Elektronik işçisi.

Sözlü sınavla belirlenecek ana görevler

Sözlü sınav marifetiyle kadroya katılacak 434 işçi ise ağır iş makineleri kullanımı gerektiren operasyonel pozisyonlarda yer alacak. Sözlü sınavla alım yapılacak başlıca görevler ise şunlardır:

Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü,

Demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü,

Tren teşkil işçisi.

Başvuru tarihleri ve süreci

İş gücü talepleri, adayların çalışma adreslerine göre Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek. Adayların başvurularını en geç 21 Kasım tarihine kadar yine İŞKUR sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

İŞKUR tarafından belirlenip TCDD'ye bildirilen kesin aday listesi ile birlikte; evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ve yeri, sınav sonuçları, noter kura çekimi tarihi ve yeri ile kura sonuçları gibi tüm önemli bilgilendirmeler, TCDD'nin resmi web adresi olan "http://www.tcdd.gov.tr/" üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Sadece erkek adaylar başvurabilecek

Kurum tarafından yapılan duyuruda, alımı yapılacak bu pozisyonların "tehlikeli ve çok tehlikeli" iş sınıfında yer alması ve işin doğası gereği ağır fiziksel şartlar içermesi nedeniyle, ilan edilen iş gücü taleplerine yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceği net bir şekilde belirtilmiştir.