Türkiye'nin geleceği olan bebeklerin kıyasıy rekabetine sahne olan emekleme yarışması, minikleri hayatın zorlukları konusunda şimdiden kolları sıvamaları gerektiğini gösterir gibiydi.

Rize'de bir AVM'nin öncülüğünde düzenlenen Bebek Emekleme Yarışması 7 ila 12 ay arasındaki 36 bebeğin rekabetine sahne oldu.

Aileler daha çok zorlandı...



Olan biteni anlamaktan çok uzak olan sevimli bebeklerin kendileri için özel hazırlanmış pisti bir uçtan bir uca geçmeleri sadece onlar için değil aileleri için de kolay olmadı.

Kimi bebek hiç yarışmaya başlamak istemedi, kimisi kendi çizgisini unutup kafasına göre takıldı, kimisi yarışmadan ziyade oyun oynamayı tercih etti.

Ancak kesin olan, minik yarışmacılardan daha çok onları bitiş çizgisinde bekleyen sevdiklerinin daha heyecanlı olduklarıydı.

Yavrularını bitiş çizgisinde tezahürat ve onun ilgisini çekecek oyuncaklarla çağıran aileler, bebeklerin mücadelesinde onlardan daha fazla terledi.

Kıyasıya rekabet zamanı...



İlk kategoride birinci olan bebeklerden Metehan Mutluoğlu'nun annesi Medine Mutluoğlu, yaptığı açıklamada, sonuçtan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah ilerleyen zamanlarda da çok başarılı olur." dedi.

İkinci kategoride birinci olan Alya Semiz'in annesi Tülay Semiz ise etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, "Çok heyecanlı bir andı, çok mutlu olduk." dedi.

Yarışmada dereceye giren bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.