Uçak yolculuğu, istatistiksel olarak en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Ancak uzmanlara göre kaza anında hangi koltukta oturduğunuz, hayatta kalma ihtimalinizi ciddi biçimde etkiliyor. Yapılan son değerlendirmeler, uçağın ön bölümünde yer alan bazı koltukların en riskli konumda olduğunu ortaya koydu.

Ön Taraf Daha Büyük Risk Altında

Analizlere göre, özellikle 8A ve 9C numaralı koltuklar, uçağın ön kısmında ve motor hattına yakın olmaları nedeniyle çarpışma veya ani fren anlarında en fazla hasarı alan bölgeler arasında sayılıyor. Bu durum, ön sıraları tercih eden yolcular için beklenmedik bir risk tablosu oluşturuyor.

Arka Sıralar Daha Güvenli

Veriler, kazalarda hayatta kalma oranının uçağın arka bölümüne doğru arttığını gösteriyor.

Arka koltuklarda: %69

Orta sıralarda: %56

Ön sıralarda: %49

Bu sonuçlara göre, konforuyla öne çıkan ön sıralar, güvenlik açısından en zayıf bölge olarak değerlendiriliyor.

Kanat Hizasındaki Koltuklara Dikkat

Uzmanlara göre kanat hizasında bulunan koltuklar, gövdenin en sağlam bölgesinde yer aldığı için yapısal olarak daha dayanıklı kabul ediliyor. Ayrıca arka bölümün acil çıkışlara daha yakın olması da tahliye sürecini hızlandırarak hayatta kalma olasılığını artırıyor.

Uzman: “Konfor Değil Güvenlik Tercih Edilmeli”

Havacılık güvenliği uzmanı Dr. James Browne, “Uçağın ön tarafı daha konforlu gibi görünse de kaza anında risk oranı ciddi biçimde yükseliyor. Arka sıralar hem yapısal olarak daha güvenli hem de tahliye imkânı daha kolay” ifadelerini kullanıyor.

Yolcuların koltuk seçiminde sadece manzara veya diz mesafesini değil, acil çıkışlara yakınlığı ve yapısal dayanıklılığı da göz önünde bulundurması öneriliyor.

Uçakta koltuk seçiminin çoğu zaman konfor odaklı yapıldığı bilinse de, veriler güvenliği merkeze alan bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor. Arka sıralar ve acil çıkışa yakın koltuklar, kaza anında hayatta kalma ihtimalini artırırken, ön bölümdeki bazı koltuklar risk oranını yükseltiyor.