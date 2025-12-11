Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifleri'nin görüşüldüğü oturumda hararetli anlar yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri arasında, geçmişte akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir firmaya antrepo izni verilmesi meselesi üzerine sert bir polemik çıktı.

Kaçakçılık iddiaları meclis gündemine damga vurdu

CHP milletvekilleri, geçmişte yüksek miktarda akaryakıt kaçakçılığı yaparak devleti büyük zarara uğrattığı öne sürülen bir şirkete, 2023 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından antrepo ruhsatı verildiği iddiasını gündeme taşıdı. Bu iddia, Meclis Genel Kurulu’nda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hedef alınmasına neden oldu.

Bakan Bolat, CHP sıralarından gelen bu suçlamalara karşı oldukça sert bir yanıt verdi. CHP'li vekilleri, "Belediyelerdeki iddialara cevap verirsiniz. Veli Ağbaba Bey, kendinizi bizimle karıştırmayın. Sen kendini bizimle karıştırma. Veli Ağbaba'nın şecerisi de belli, bizim şecerimiz de belli," sözleriyle itham ederek, iddiaları reddetti.

CHP'den istifa çağrısı ve ağır suçlamalar

Tartışmanın büyümesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Bolat’a yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Mecliste ev sahibi konumunda olduklarını belirten Başarır, akaryakıt kaçakçılığı yapan bir şirkete izin veren bir bakanın, mevcut makamında görevine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve Bakan Bolat'ı derhal istifaya davet etti.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba ise iddialarını somut rakamlarla destekledi. Ağbaba, ismi geçen firmanın 2020-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği kaçak akaryakıt işlemlerinin toplam değerinin 42 milyar lirayı bulduğunu ve bu kaçakçılık faaliyeti sonucunda devletin kasasının yaklaşık 18 milyar lira zarara uğradığını belirtti. Ağbaba, tüm bu kayıtlara rağmen tartışılan şirkete 2023 yılında antrepo izni sağlandığını bir kez daha iddia etti.

AK Parti'den iftira eleştirisi ve arınma mesajı

Tartışmaya müdahil olan AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise söz alarak eleştirilerin yönünü CHP'ye çevirdi. Akbaşoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce sarf ettiği, "'CHP, iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, bu sözler üzerinden hareketle, CHP'nin her türlü yolsuzluk ve hırsızlık ithamından arınması gerektiği çağrısında bulundu. Böylece bütçe görüşmeleri, akaryakıt kaçakçılığı iddiaları üzerinden yükselen sert tartışmalar ve karşılıklı suçlamalarla devam etti.