Tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçundan hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, Epözdemir’in 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Duruşma 19 Aralık’ta yapılacak
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul edilmesine karar verirken, Epözdemir’in tutukluluk halinin devamına hükmetti. İlk duruşmanın ise 19 Aralık tarihinde yapılacağı bildirildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, geçtiğimiz günlerde İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu.
Mahkeme, yapılan incelemenin ardından iddianameyi onaylayarak davanın açılmasına karar verdi. Epözdemir’in tutukluluğu sürerken, yargılama sürecinin Aralık ayında başlaması bekleniyor.