Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yoğun geçen mesaisine verilen aranın ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 28. Dönem faaliyetleri kapsamında yürütülen yasama çalışmalarında bir sonraki etabın başlangıç takvimi netlik kazandı.

TBMM YENİ YASAMA YILINA HANGİ TARİHTE VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milletvekillerinin mesaiye başlayacağı gün 1 Ekim 2026 Perşembe olarak kararlaştırıldı. Genel Kurul salonundaki ilk oturum saat 14.00'te gerçekleşecek.

Normal şartlarda TBMM İçtüzüğü uyarınca her yıl 1 Temmuz'da tatile girmesi öngörülen parlamento, alınan karar doğrultusunda çalışmalarını 10 Ağustos tarihine kadar sürdürmüştü. 10 Ağustos'taki birleşimin tamamlanmasıyla birlikte başlayan resmi ara, 1 Ekim günü Genel Kurul'un toplanmasıyla noktalanacak. Öte yandan tatil süresince Meclis çatısı altındaki faaliyetler tümüyle durmuyor; milletvekilleri basın açıklamaları gerçekleştirebildiği gibi çalışma kararı alan komisyonlar da toplanmayı sürdürebiliyor.

YENİ YASAMA DÖNEMİNDE MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ NE OLACAK?

Ekim ayında mesaisine başlayacak olan parlamentonun sonbahar mesaisindeki en ağırlıklı başlığını 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi oluşturacak.

Hükümet tarafından Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe teklifi, öncelikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu maratonunda bakanlıklar düzeyinde tek tek müzakere edilecek. Komisyon aşamasının tamamlanmasıyla beraber teklif, nihai oylama için Genel Kurul salonuna taşınacak.

GENEL KURUL TATİL ÖNCESİNDE HANGİ DÜZENLEMELERİ YASALAŞTIRDI?

1 Ekim 2025'ten 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. Yasama Yılı süresince toplam 21 kanun teklifi ile 15 uluslararası sözleşme onaylanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu dönemde öne çıkan başlıca düzenlemeler şunlar oldu:

Tatile girilmeden önceki son oturumda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kabul edildi.

1 Temmuz ile 10 Ağustos arasındaki ek çalışma diliminde 7 kanun, 1 uluslararası anlaşma ve 1 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi oylandı.

Yasalaşan metinler arasında 12. Yargı Paketi, taban emekli maaşları, öğrenci affı, adli mercilerdeki çocuklar, uzman erbaşların özlük hakları ile şehit yakını ve gazilere yönelik hak düzenlemeleri yer aldı.

Trafik para cezalarındaki güncellemeler, çalışan annelerin ücretli izin sürelerinin artırılması, vergi, tarım ve emniyet teşkilatına ilişkin yasal maddeler kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya, Irak-Suriye, Somali, Lübnan ve Aden Körfezi'ndeki görev sürelerini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri onaylandı; Gazze'deki yardım filolarına dönük saldırılar ise parti gruplarının ortak oy birliğiyle kınandı.