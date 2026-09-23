Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu okulda incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, yaptığı açıklamada, “Hastanemizde biliyorsunuz 3 yavrumuz şu anda yoğun bakımdalar. Şükürler olsun ki hayatı tehlikesini atlattılar. İlk andaki gibi bir korkumuz, kaygımız yok. Şu anda bilinçleri açık. Aileleriyle görüşür hale geldiler. Ama takdir edersiniz ki yoğun bakımdaki tedavileri biraz daha bunlarla ilgili devam edecek” dedi.

“Tehlike dijital mecralardan geliyor”

Beyazıt yaptığı açıklamanın devamında, daha önce Siverek ve Kahramanmaraş’ta da yaşanan olaylarda da görülen sebebin akran zorbalığı olduğunun altını çizerek, “"Hem Siverek, hem Kahramanmaraş hem de Turgutlu'daki olaylarda ilk görünen şeyin akran zorbalığı veya değişik şeyler görülse de geri planında bunların dijital mecralardan etkilenen Discord gibi ve değişik oyun sistemlerinden etkilenen bir nihilizm, bir şiddet, aşırılıkla ilgili çok büyük bir tehlike var ve bu tehlike ile ilgili değerlendirmeleri hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. Onun için de sadece öğretmenlerimiz, emniyet tedbirleriyle, emniyetçilerimiz, güvenlikçilerimize bu iş havale edilmeden annelerin, babaların evlerindeki çocuklarının mutlaka sosyal mecralarını, dijital mecralarını ve bu konudaki girişimlerini takip etmelerini ben özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konudaki bütün vatandaşlarımı, bütün anne babaları uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Taburcu olacaklar

Açıklamanın ardından, Manisa Valiliği tarafından ise Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası hastanede tedavi gören 6 öğrencinin taburcu olacağı açıklandı.