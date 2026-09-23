Son Mühür- Ankara siyasetinde hareketlilik sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının hemen ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Işık da CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP üyeliğini sonlandırdığını belirterek, bundan sonraki siyasi yol haritasında Mansur Yavaş ile birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Ertan Işık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi aidiyetimi Mansur Yavaş ile birlikte sürdüreceğimi kamuoyuna bildiriyorum.”

Bir istifa da Beypazarı'ndan

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da istifa furyasına katılanlar arasında yer aldı. Mansur Yavaş ile çıktıkları yolda güvenen ve destek veren hemşehrilerine verdiği sözün arkasında olduğunu vurgulayarak sosyal medya hesabından şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim.

Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım.

Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir."

"Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim"

İstifa furyasının bir diğer halkası da Kalecik Belediye Başkanı Satışmış Karakoç oldu. Mansur Yavaş'ın yanında olduklarının altını çizen Karakoş önemli olanın siyasi kimlik değil Kalecik’e duyulan sevda olduğundan bahsederek şu ifadeleri paylaştı:

"Siyaset, insanlara ve değerlere olan bağlılığın sınandığı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta zaman zaman önemli kararlar almak, inandığınız doğruların arkasında durmak gerekir.

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kalecik’te hiçbir hemşehrimizi siyasi görüşü nedeniyle ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Çünkü bize verilen oyları yalnızca bir siyasi destek değil, Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördük.

İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım.

Bugüne kadar aynı çatı altında birlikte yol yürüdüğümüz, bu mücadeleye emek veren ve yanımızda olan tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız güzel günlerin, verilen emeğin ve kurulan gönül bağlarının benim için her zaman ayrı bir yeri olacaktır.

Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız yolun temelinde de aynı anlayış vardı: İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek.

Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim.

Makamlar değişebilir, siyasi şartlar değişebilir. Ancak bizim Kalecik’e olan sorumluluğumuz değişmeyecek.

Bundan sonra da dün olduğu gibi; oy verenin de vermeyenin de, her görüşten hemşehrimizin Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim.

Çünkü bizim için asıl mesele bir siyasi kimlik değil, Kalecik’e duyduğumuz sevda ve hemşehrilerimizin bize emanetidir."

"Sizlerin desteği ve dualarıyla...

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa edenler arasına ismini yazdırdı. Yıldızkaya yoluna Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceni sosyla medya hesabından şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

"Sizlerin desteği ve dualarıyla; Ankaramıza ve Polatlımıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

"Bu kararım Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir"

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da istifa zincirine katıldı. İstifasında kararın Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik olmadığından bahseden Doğanay

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir.

Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi; hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla, ilçemize ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim.

Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir. Saygı ve sevgilerimle..." dedi.

"Önceliğim Ayaş"

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu önceliğinin Ayaş olduğunun altını çizerek CHP'den istifasını duyurdu. Sosyal medya hesabından da ise şu sözleri kullandı:

"Sevgili Hemşehrilerim,

Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım.

Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Ayaş ve Ayaşlı hemşehrilerime hizmet etmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Ayaşlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir."

"Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte "

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise istafında Mansur Yavaş'tan 'ağabeyim' olarak bahsederek Yavaş'ın belediyeciliğinin tüm ülkeye umut olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara’ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu.

Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz."

"Görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım"

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da sosyal medya hesabından peş peşe istifalara adını yazdırdı.

Aşkın "Sevgili Elmadağlı Hemşehrilerim,

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Saygılarımla" diye konuştu.