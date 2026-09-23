Son Mühür- Ankara'da deprem etkisi yaratacak hamle Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş'ın bugün gerçekleştirdiği istifasından sonra tam 7 belediye başkanı da bağımsız olduğunu duyurmuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i partinin genel merkezinde ziyaret etti.

"Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek durumda değil"

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yantılayan Özgür Özel Yavaş'ın İstifasına ilişkin şunları söyledi:

''Kararına duyduğumuz saygıyı kendisine telefonda da ifade ettim. Aldığı kararın kendisine ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu süreçte sayın Yavaş ve arkadaşlarının alacağı karara saygılıyız. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de.

Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz.

Ben herkesi Yeni Parti'ye davet ederken kimseye gelmesi için zorlamayacağımı o gün de söylemiştim."