Son Mühür- Türkiye'nin son dönemde yaşadığı en büyük ekonomik yolsuzluk olarak gündeme gelen fon krizinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda toplam toplam 455 bin 758 mağdur olduğu duyurulmuştu.

BM zirvesine katılmak için New York'ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada fon soruşturmasında gelinen son duruma dair detayları paylaştı.

Tüm yönleriyle takip altında...



Özdemir'in, ''Adalet Bakanlığı olarak bu konuya bakış açınız nedir? Dolandırıcılık olarak mı? Yoksa örgütlü suç olarak mı bakıyorsunuz'' sorusuna Bakan Gürlek,

''Şu ana kadar 63 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 tutuklu var, gözaltına alınanlar var, adli tedbir uygulananlar var. Bir de firarlar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isnat ettiği suçlar, örgütlü suçlar olarak bakılıyor. Dolandırıcılık, devlet aleyhine dolandırıcılık ve bir de servet yasasına muhalefet. Üç tane suçlama yöneltildi. Bir de tabii MASAK raporlarına göre mal varlığında bir artış varsa aklama suçu da olabiliyor. Adli anlamda SPK'nın suç duyurusu üzerine sürece başladık. Daha önce de takip ettiğimiz vardı. Fonlarda bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyoruz. Ben Başsavcılık yaparken de başlamıştık'' bilgisini paylaştı.



SPK'nın soruşturma izni vermesi gerekiyordu...



Borsada şu an 8.5 milyon kişinin olduğuna işaret eden Gürlek,

''Vatandaşımız dişinden tırnağından biriktirmiş olduğu yatırımları buraya yatırıyor. Bakıyorsunuz burada bir kısım hisseler ya da fonlar normal rayicinde seyrederken bir kısım hisseler inanılmaz şekilde yükselmiş. Yüzde 5 bin yapan hisseler var. Biz takip ediyoruz. Tabii burada şu var, başsavcılık re'sen soruşturma yapamıyor. Bunun altını çizmek lazım. Sermaye Piyasası Kurumumuz (SPK) var, bunları oraya bildiriyoruz. SPK'nın soruşturma iznini vermesi lazım. Soruşturma izni vermeden Başsavcılık yapamıyor. SPK bizim ihbarımız üzerine de soruşturma izni verebilir, re'sen kendisi de tesis eder, kendisi de bir suç duyurusunda bulunabilir. Bu şekilde bir sistem işliyor'' açıklamasında bulundu.



Paralar geri alınabilecek mi?



Bakan Gürlek, yurtdışına kaçırılan paralarla ilgili ise "Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak" diye konuştu.

Bakan Gürlek, Cüney Özdemir'in "Paraları geri alabilecek misiniz?" sorusuna

“Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.”

Gürlek "Soruşturma genişler mi?" sorusuna ise "Genişler. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareketler olabiliyor. Biz durdurduk. Yurt dışına çıkarmaya çalıştılar, durdurduk. Şirketlere, mal varlıklarına el koyduk. Ama yaptığımız ilk şey fonlarla ilgili yöneticilerin..." ifadeleriyle yanıt verdi.



Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor...



''Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz'' vurgusunda bulunan Bakan Gürlek,

'İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu bir süreç ve çalışmalar devam ediyor. Benzer durumların dünyada da yaşandığını biliyoruz.

Yargı olarak, hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine ve sistemin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz'' mesajı verdi.