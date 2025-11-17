TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Düzce Ceza İnfaz Kurumu’nda kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Komisyona, Başkan ve AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlık etti. Heyette; DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

“Tüm ziyaretleri raporlaştırıyoruz”

Cezaevi incelemesinin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, yapılan her ziyaretin sistematik şekilde rapora dönüştürüldüğünü söyledi.

Alkayış, son olarak Sincan Cezaevi’yle ilgili hazırlanan raporun komisyon tarafından karara bağlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Düzce’de de incelemelerimizi tamamladık. Burada gördüklerimizi komisyonumuzda hep birlikte değerlendireceğiz.”

Cezaevinden 39 başvuru yapıldı

Düzce Ceza İnfaz Kurumu’ndan komisyona 39 farklı başvuru yapıldığını belirten Alkayış, bu başvuruların içeriklerinin sahada incelendiğini söyledi.

“Başvurulara ilişkin talepleri yerinde görmek istedik” diyen Alkayış, milletvekilleriyle birlikte kurum içindeki koşulların değerlendirildiğini ve bütün tespitlerin rapor haline getirileceğini ifade etti.

Rapor kamuoyuyla paylaşılacak

Alkayış, ziyaret kapsamında yapılan tespitlerin ve başvurulara ilişkin bulguların bir rapor halinde kamuoyuna açıklanacağını belirterek, “Amacımız şeffaflık, denetim ve tutuklu–hükümlü haklarının korunmasıdır” dedi.