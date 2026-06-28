Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar savaşında Özgür Özel ve arkadaşlarını hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Tamar Tanrıyar hakkında son açıklamalarının ardından gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

Özel'in bir dönem tepkisini 'Deli kadın' sözleriyle duyurduğu Tanrıyar Sözcü gazetesinin son çıkardığı Tavır gazetesine gönderme yaparak gazetelerin dağıtımını yapan Turkuvaz Medya'yı hedef almıştı.

Turkuvaz Medya üzerinden Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'a seslenen Tanrıyar, "Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Bunlardan koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Arkasındaki herkesin burnundan gelecek...



Tamar Tanrıyar'ın bir dönem hedef aldığı isimler arasında yer alan Cem Küçük,

''Tamar Tanrıyar’ın çalıştığım TGRT Haber, patronlarım ve şahsım adına attığı her iftirayı hukuk önünde burnundan getireceğiz.

Cumhurbaşkanımıza hakaretlerinin de hesabını verecek.

Tamar Tanrıyar denen namussuza destek, yanıltıcı bilgi veren arkasındaki herkesin de burnundan gelecek'' hatırlatmasında bulundu.



Berat Albayrak'ı önermişti...



Şamil Tayyar da, Berat Albayrak'ı Cumurbaşkanı Erdoğan'la bürokrasi arasında köprü olacak bir görev için önerdiğini hatırlatarak Tamar Tanrıyar'ın kendisi için sürpriz olmadığına dikkat çekti.

''Benim için sürpriz değil ama kamuoyu biraz şaşırdı'' vurgusunda bulunan Tayyar,

''Bir süredir devlet içi kimi odakların cumhurbaşkanımızın gücünü istismar ederek gayrinizami oluşumlar içinde olduğunu yazıp duruyorum.

CHP’ye vurarak sözüm ona kendilerine siyasal meşruiyet sağlayanlar, şimdi ince işçilikle Cumhurbaşkanımızın etrafına yöneldiler.

Sonra TGRT’yi hedef aldılar, yetmedi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuaz grubunu tehdide başladılar.

Bu istismarcı grubu frenlemek için Cumhurbaşkanımızın yanında ‘oyun bozucu’ bir göreve getirilmesini önerdiğim Berat Albayrak’a yönelik itibar suikasti, tehdidin boyutunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Mevzu bir sosyal medya paylaşımı değil, hayli derindir'' değerlendirmesinde bulundu.