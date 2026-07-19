Son Mühür- AK Parti İzmir il eski başkanlarından emekli hakim Ömür Kabak'a göre Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin giydiği tayt yüzünden görevden alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Ardahan'da Vali Çiçekli'yle AK Partili yöneticiler arasında sorun yaşanma ihtimalinin daha güçlü bir olasılık olduğuna işaret eden Kabak,

''Tayt” değildir mesele “taht”tır!

Ardahan’da Vali ile AKPli yöneticiler arasında yerel taht kavgası vardır.

Erdoğan taşrada taht kavgasını sevmez, istemez. Tüm aktörlerin işbirliği içinde çalışmasını ister. Kavga edeni görevden alır; vali veya il başkanı fark etmez, Milletvekili veya belediye başkanı ise bir sonraki seçimde aday olamaz'' hatırlatmasında bulundu.

Asma yaprağı da taksın demişti...



Vali Çiçekli'nin görevden alındığı haberinin ardından başlayan 'Tayt' tartışmalarına dikkat çeken ve Vali Çiçekli'ye ''Tayt giyen vali mi olur? Asma yaprağı da taksın'' sözleri nedeniyle CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in etkisi oldu tartışmalarını değerlendiren Ömür Kabak, AK Parti'deki işlerin o şekilde yürümediğine vurgu yaptı.

Aralık 2009'da oturduğu AK Parti İzmir İl Başkanlığı koltuğunda görev yaptığı dönemdeki 1.5 yıllık siyasi tecrübelerine göndermede bulunan Ömür Kabak,

''Bu işler, CHPli bir milletvekilinin jurnallemesi ile hiç olmaz. Sinek vızıltısı sayılır'' vurgusunda bulundu.



Ne olmuştu?



Ardahan Valisi olarak Ocak 2026'da atanan Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sadece 6 ay 4 gün görev yapabildiği valilik görevine veda etmek zorunda kalmıştı.

10-11-12 Temmuz tarihleri arasında kentin doğal güzelliğini gösterecek bir etkinlik için kendisinin de bisikletiyle katılacağı bir bisiklet festivali düzenleyen Vali Çiçekli'ye CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp tepki göstermişti.

TBMM'de Vali Çiçekli'yi hedef alan İnan Akgün Alp,

''Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin.” diye konuşmuştu.