Bu zamlar, özellikle dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, 2025 yılında sektörün yüzde 12 büyüyerek 2 milyon 800 bin ton üretim hacmine ulaştığını açıkladı. Ancak Kaplan, Mayıs 2024’te yürürlüğe giren ihracat kotasının üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Resmi verilere göre, 2025 yılı sonunda beyaz et ihracatı 600 bin tondan 500 bin tona geriledi. İhracattaki bu düşüş, iç piyasada arz fazlasına yol açarken, fiyatların maliyetin altına inmesine neden oldu. Üreticiler, zararına satışın devam etmesi durumunda daha sert zamların kaçınılmaz olacağını vurguluyor.