Son Mühür - 2026 yılına girilmesiyle birlikte tavuk etinde yeni bir zam dalgası gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, artan yem, enerji ve işçilik maliyetleri mevcut satış fiyatlarıyla karşılanamaz hale geldi. Bugün fabrikadan 67 TL karkas fiyatıyla çıkan bir ürün, market raflarında en düşük 90 TL’den tüketiciye ulaşıyor. Üreticiler, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve önümüzdeki günlerde etiket fiyatlarının değişmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
İşte tahmini yeni fiyatlar
Sektörün öngördüğü yüzde 25’lik artışın hayata geçmesi durumunda, tavuk ürünlerinde beklenen yeni fiyatlar şu şekilde olacak:
Baget (kg): 120 TL’den 150 TL’ye
Pirzola (kg): 140 TL’den 175 TL’ye
Kanat (kg): 260 TL’den 325 TL’ye
But Izgara (kg): 190 TL’den 238 TL’ye
Bütün Piliç (adet/kg): 90 TL’den 113 TL’ye çıkabilir.
Bu zamlar, özellikle dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.
Piyasalarda son durum
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, 2025 yılında sektörün yüzde 12 büyüyerek 2 milyon 800 bin ton üretim hacmine ulaştığını açıkladı. Ancak Kaplan, Mayıs 2024’te yürürlüğe giren ihracat kotasının üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Resmi verilere göre, 2025 yılı sonunda beyaz et ihracatı 600 bin tondan 500 bin tona geriledi. İhracattaki bu düşüş, iç piyasada arz fazlasına yol açarken, fiyatların maliyetin altına inmesine neden oldu. Üreticiler, zararına satışın devam etmesi durumunda daha sert zamların kaçınılmaz olacağını vurguluyor.