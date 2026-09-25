Olay, Alanya’ya bağlı turistik Konaklı Mahallesi’ndeki bir halk parkında yaşandı.

Cumhurbaşkanına hareket söylemlerinde bulundu

Edinilen bilgilere göre, tatil için bölgede bulunan F.K., açık alanda yüksek sesle Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunmaya başladı.

Çevrede olan vatandaşların durumu fark etmesi ve tepki göstermesiyle birlikte durum vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirildi.

Jandarma kısa sürede gözaltına aldı

İhbarın ardından zaman kaybetmeden olay yerine giden Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, verilen adrese ulaşarak saha çalışması başlattı.

Alkollü olduğu tespit edildi

Ekipler, olayın faili olduğu tespit edilen F.K.’yi park ve çevresinde yürüttükleri takibin ardından kısa süre içerisinde gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen şahsın yapılan muayene ve kontrollerinde alkollü olduğu belirlendi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Jandarmadaki ifade ve dosya tamamlama işlemlerinden sonra geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye götürüldü.

Cezaevine gönderildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına geçen F.K., "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.