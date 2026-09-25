Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği milyarlık fon soruşturmasında sessizliği bozdu. Bakan Gürlek, hiçbir unvan, makam veya sermaye gücü adaletin terazisinden kaçamayacağı mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda devletin tüm kurumları teyakkuza geçmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu zaten bir süredir düğmeye basmıştı. MASAK ve İstanbul Emniyeti Mali Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü bu operasyon, her yöne uzanıyor. Hedef, vatandaşın alın teriyle biriktirdiği paraları iç eden o devasa çarkı tamamen kırmak.

Bakan Gürlek'in soruşturma kapsamında yaptığı açıklaması ise şu şekilde;

"VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır"