Çamaşır makinelerinde sıkça tercih edilen “Hızlı Yıkama” programlarının, beklentinin aksine yüksek enerji ve su tüketimine yol açtığı ortaya çıktı. Servis teknisyenleri, kısa sürede yıkama yapan bu modların mümkün olduğunca az kullanılmasını öneriyor.

Uzmanlara göre, birçok kullanıcı “kısa sürüyor, az yakar” düşüncesiyle 15-30 dakikalık programlara yöneliyor. Ancak modern makineler, bu kısa sürede temizlik sağlayabilmek için motor ve ısıtıcıyı maksimum güçte çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu durum, elektrik tüketimini artırıyor.

Kısa sürede temizlik için makine zorlanıyor

Teknisyenlerin aktardığı bilgilere göre, makine normalde yaklaşık iki saate yaydığı ısıtma ve yıkama işlemini kısa sürede tamamlayabilmek için yüksek performansla çalışıyor. Hızlı durulama yapılabilmesi adına standarttan daha fazla su kullanılıyor. Bu da hem su hem enerji tüketiminin artmasına neden oluyor.

Kullanıcılar, makinelerin dijital ekranlarında yer alan tüketim göstergelerinden bu farkı net şekilde görebiliyor. Hızlı yıkama modu seçildiğinde enerji çubuklarının belirgin şekilde yükseldiği ifade ediliyor.

Uzmanların ortak önerisi ECO modu

Enerji uzmanları ve teknisyenler, tasarruf için ECO modunun tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Her ne kadar bu programın süresi uzun olsa da, düşük sıcaklıkta çalışması sayesinde enerji tüketimi azalıyor. ECO modunda çamaşırlar, suda daha uzun süre bekletilerek ve nazik hareketlerle temizleniyor. Makine, su miktarını da yüke göre otomatik olarak ayarlıyor.

Makine ömrü için dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar, çamaşır makinesinin yarım yükle çalıştırılmasının israf olduğunu vurguluyor. Sepetin dolması beklenmeden yapılan yıkamalar hem tüketimi artırıyor hem de makineyi gereksiz yere yoruyor. Fazla deterjan kullanımı da sanılanın aksine temizlik sağlamıyor; motoru zorluyor ve ek durulama ihtiyacı doğuruyor.

Sürekli düşük sıcaklıkta yıkama yapılmasının zamanla makinede kokuya yol açabileceği belirtilirken, ara sıra yüksek sıcaklıklı programların tercih edilmesi öneriliyor. Hızlı yıkama modunun ise yalnızca gerçekten acil durumlar için saklanması tavsiye ediliyor. Bu alışkanlık, hem makinenin ömrünü uzatıyor hem de faturalardaki artışın önüne geçiyor.